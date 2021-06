Alberto Matano a La Vita in Diretta: “Non ritornerà più”. Cosa accadrà a settembre (Di lunedì 28 giugno 2021) Il celebre conduttore ha annunciato importanti novità per la prossima stagione del programma, potrebbe risentirne la messa in onda. Venerdì 25 giugno le porte dello studio Rai de “La Vita in Diretta” sono state chiuse per consentire la messa in onda degli speciali estivi prima del ritorno a settembre. Con uno share che durante tutto l’anno ha mantenuto una media del 17,3%, la sua trasmissione si è dimostrata tra le più seguite di tutta la rete pubblica. Alberto Matano ha dato il cambio ai colleghi di “Estate in Diretta” Gianluca Semprini e Roberta Capua. Uno stop meritato per il noto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Il celebre conduttore ha annunciato importanti novità per la prossima stagione del programma, potrebbe risentirne la messa in onda. Venerdì 25 giugno le porte dello studio Rai de “Lain” sono state chiuse per consentire la messa in onda degli speciali estivi prima del ritorno a. Con uno share che durante tutto l’anno ha mantenuto una media del 17,3%, la sua trasmissione si è dimostrata tra le più seguite di tutta la rete pubblica.ha dato il cambio ai colleghi di “Estate in” Gianluca Semprini e Roberta Capua. Uno stop meritato per il noto ...

