A14 | 2 morti e un ferito tra Grottammare e S Benedetto

(Di lunedì 28 giugno 2021) Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14, nel tratto trae Sandel Tronto (Ascoli Piceno) , in cui sono rimasti ...

Ultime Notizie dalla rete : A14 morti

Agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire alla stazione di Val Vibrata, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare inalla stazione di Grottammare. . 28 giugno 2021Erfurt, accoltella i passanti poi scappa: due feriti/ Caccia all'uomo in Germania AUTOSTRADAINCIDENTE OGGI A GROTTAMMARE: LUNGHE CODE Il traffico è completamente bloccato, per consentire ai ...ANCONA – Due persone sono morte e una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A14, nel tratto tra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) , in cui sono rim ...A causa di un violento scontro tra mezzi pesanti, un tir e è andato a fuoco bloccando completamente il tratto dell’autostrada Adriatica ...