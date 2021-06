Windows 11 | sì al sideload delle app Android | Punto Informatico

(Di domenica 27 giugno 2021) Un ingegnere Microsoft ha confermato che su W11 sarà possibile eseguire ilapp, ma non è al momento chiaro con quali modalità.11: sì alapp. Read MoreL'articolo11: sì alappproviene da HelpMeTech.

Advertising

puntotweet : Windows 11: sì al sideload delle app Android -

Ultime Notizie dalla rete : Windows sideload

Punto Informatico

Un ingegnere Microsoft ha confermato che su W11 sarà possibile eseguire ildelle app Android, ma non è al momento chiaro con quali ...Aprite una finestra di comando generica (perdigitate cmd nella ricerca). Digitate: adb ... Sul PC aprite una finestra di comando ed eseguite il seguente comando: adbnomefileROM.zip ...Una delle maggiori novità di Windows 11 riguarderà le app Android! Con la nuova versione del sistema potrete utilizzare in maniera nativa le app Android ...Windows 11 consentirà di installare file APK per le applicazioni Android? Analizziamo la questione, basandoci su quanto emerso online nelle ultime ore.