Vincenzo Italiano ha firmato con la Fiorentina: i tempi per l'ufficialità (Di domenica 27 giugno 2021) La Fiorentina ha un nuovo allenatore: domani l'ufficialità dell'arrivo di Vincenzo Italiano. I dettagli Leggi su 90min (Di domenica 27 giugno 2021) Laha un nuovo allenatore: domani l'dell'arrivo di. I dettagli

Advertising

SaraMeini : Vincenzo #Italiano ha firmato il contratto con la Fiorentina per i prossimi due anni con opzione sul terzo. Mancano… - SaraMeini : #Fiorentina #allenatore adesso in pole c’è un tecnico straniero. La società viola non è mai stata convinta al 100%… - apetrazzuolo : FIORENTINA - Vincenzo Italiano incontra Barone e Pradè - napolimagazine : FIORENTINA - Vincenzo Italiano incontra Barone e Pradè - sportface2016 : #Fiorentina Vincenzo #Italiano incontra la dirigenza: manca solo l'annuncio ufficiale per il passaggio alla Viola -