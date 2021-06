Vera Gemma e Antonella Elia | scontro social

Advertising

stardustlouist : io aspiro ad essere menefreghista come Vera Gemma nella vita - ginnlemon : livello di “me ne fotto” a cui aspiro: Vera Gemma - laqueendeidrama : perché venero Vera Gemma: - sweetgiuu : io comunque vera gemma stan account che ci dimostra che siamo liberi di pubblicare qualsiasi cosa. - blogtivvu : Antonella Elia litiga con i follower di Vera Gemma (e ci va giù pesante): ecco per quale motivo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vera Gemma

criticata da Antonella Elia: 'Ma non è un po' troppo?', dal momento in cui è tornata in Italia dopo la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi, è sempre molto attiva sui social ...Sul profilo Instagram diè piombata Antonella Elia e gli animi si sono subito scaldati. I caratteri dell'ex naufraga dell'Isola e dell'ex gieffina sono notoriamente molto caldi ed è bastata una foto particolarmente ...Su Rete 4 "Anche gli angeli mangiano fagioli", commedia del 1973 diretta da Enzo Barboni e interpretata da Bud Spencer e Giuliano Gemma.Vera Gemma criticata da Antonella Elia: "Ma non è un po' troppo?" Vera Gemma, dal momento in cui è tornata in Italia dopo la sua partecipazione a L'Isola ...