Tutto quello che dovete sapere su MLOL, la Biblioteca digitale del Sistema bibliotecario bergamasco (Di domenica 27 giugno 2021) Circa 50 mila utenti e 80 mila prestiti realizzati sono i numeri della diffusione bergamasca di Media Library Online, la Biblioteca digitale a cui basta veramente poco per appassionarsi. Un catalogo vastissimo di eBook, audio, filmati e non solo a disposizione di tutti gli utenti con il classico prestito di 30 giorni Leggi su ecodibergamo (Di domenica 27 giugno 2021) Circa 50 mila utenti e 80 mila prestiti realizzati sono i numeri della diffusione bergamasca di Media Library Online, laa cui basta veramente poco per appassionarsi. Un catalogo vastissimo di eBook, audio, filmati e non solo a disposizione di tutti gli utenti con il classico prestito di 30 giorni

Advertising

lucatelese : Quindi ricapitolando: le parole di Draghi sulla possibilità della vaccinazione eterologa smentiscono tutto quello c… - ZZiliani : Davvero una bellissima notizia. In bocca al lupo #Zeman e grazie per tutto quello che hai fatto per il calcio, per… - gualtierieurope : Grazie al Ministro @robersperanza per tutto quello che sta facendo senza sosta da mesi. E grazie per il suo sostegn… - moonchi020904 : @itsEdes__ Onestamente, tutto andava a pensare in quel momento tranne di mancare di rispetto a quello che è successo a eriksen - YamatoMayaLove : Comunque vedendo i tweet di Mikan mi sento ispirato ad usare questo account Twitter come diario in cui proverò a sc… -