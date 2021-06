Team Fortress 2 ha raggiunto un nuovo picco di giocatori in 14 anni di servizio (Di domenica 27 giugno 2021) Team Fortress 2, titolo multiplayer uscito nel 2007, ha raggiunto, nel 2021, quindi ben 14 anni dopo, un nuovo picco di giocatori connessi contemporaneamente. Lo shooter competitivo di Valve avrà anche la sua età, ma riesce comunque a sorprendere: lo scorso 25 giugno, sono stati infatti registrati ben 151.253 giocatori online, un nuovo record per il titolo. In tutta onestà, Team Fortress 2 è sempre stato un gioco popolare: sebbene non sia un titolo moderno come Overwatch o dotato di una componente ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 giugno 2021)2, titolo multiplayer uscito nel 2007, ha, nel 2021, quindi ben 14dopo, undiconnessi contemporaneamente. Lo shooter competitivo di Valve avrà anche la sua età, ma riesce comunque a sorprendere: lo scorso 25 giugno, sono stati infatti registrati ben 151.253online, unrecord per il titolo. In tutta onestà,2 è sempre stato un gioco popolare: sebbene non sia un titolo moderno come Overwatch o dotato di una componente ...

