Questo Grillo ricorda Berlusconi (e Conte somiglia ad Alfano) (Di domenica 27 giugno 2021) Per quanto possa suonare provocatorio, sacrilego, addirittura osceno, c’è tanto in comune tra Berlusconi e Grillo. Il quale rispetto a Conte si sta comportando proprio come l’altro, otto anni fa, aveva trattato il povero Alfano: presi a pedate entrambi per lesa maestà. Variano i personaggi, cambiano le etichette, ma la storia inesorabile si ripete a conferma che la politica ha “corsi e ricorsi”, come direbbe Vico, ovvero il teatrino è sempre lo stesso. C’è un leader carismatico un po’ vecchio e spompato che finge di volersi ritirare, individua il presunto successore, lo incoraggia a farsi avanti, addirittura si incontrano ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 giugno 2021) Per quanto possa suonare provocatorio, sacrilego, addirittura osceno, c’è tanto in comune tra. Il quale rispetto asi sta comportando proprio come l’altro, otto anni fa, aveva trattato il povero: presi a pedate entrambi per lesa maestà. Variano i personaggi, cambiano le etichette, ma la storia inesorabile si ripete a conferma che la politica ha “corsi e ricorsi”, come direbbe Vico, ovvero il teatrino è sempre lo stesso. C’è un leader carismatico un po’ vecchio e spompato che finge di volersi ritirare, individua il presunto successore, lo incoraggia a farsi avanti, addirittura si incontrano ...

Advertising

carlaruocco1 : Energia, storia, futuro e valori: questo rappresenta @beppe_grillo per tutto il #M5S. È un sogno iniziato anni fa… - NicolaPorro : ?? Gli stracci tra #Grillo e #Conte, l’immigrato somalo che ha seminato il terrore in Germania e il nuovo terrorismo… - NicolaPorro : ?? La #Nazionale piglia a pallonate Letta, continua la telenovela Conte-Grillo, #Berlusconi spiega il partito unico.… - HuffPostItalia : Questo Grillo ricorda Berlusconi (e Conte somiglia ad Alfano) - AngelaCavelli : RT @mariamacina: di Mattia Feltri Non potrò mai capacitarmi di come questo santo paese abbia potuto mettersi nelle mani di discolacci inut… -