Olanda, De Ligt fa mea culpa: «Abbiamo perso per colpa mia» (Di domenica 27 giugno 2021) Matthijs De Ligt si prende le colpe della sconfitta contro la Repubblica Ceca: ecco le parole del difensore dell’Olanda Ai microfoni di NOS TV, Matthijs de Ligt ha commentato così la sua espulsione e l’eliminazione dell’Olanda da Euro 2020 per mano della Repubblica Ceca. Le sue parole. «Mi fa male. Abbiamo praticamente perso la partita a causa di quello che ho fatto. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo. Abbiamo avuto poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Non avevo nemmeno la sensazione che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 giugno 2021) Matthijs Desi prende le colpe della sconfitta contro la Repubblica Ceca: ecco le parole del difensore dell’Ai microfoni di NOS TV, Matthijs deha commentato così la sua espulsione e l’eliminazione dell’da Euro 2020 per mano della Repubblica Ceca. Le sue parole. «Mi fa male.praticamentela partita a causa di quello che ho fatto. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla. Pensavo che avessimo la partita sotto controllo.avuto poche occasioni, soprattutto nel primo tempo. Non avevo nemmeno la sensazione che ...

Advertising

Eurosport_IT : ???????? • CADE L'OLANDA, AVANTI LA REPUBBLICA CECA ??? In inferiorità numerica dal 55esimo per l'espulsione di De Ligt… - Gazzetta_it : Ahi De Ligt! Lascia l’Olanda in 10, la Repubblica Ceca vola ai quarti con Holes e Schick #Euro2020 - CB_Ignoranza : La Repubblica Ceca di Patrik Schick batte a sorpresa l’Olanda, rimasta in dieci nella ripresa dopo l’espulsione di… - ReTwitStorm_ita : Euro 2020, #Olanda-#Repubblica Ceca 0-2: #Follia de Ligt, #Schick vola ai #Quarti - STnews365 : Euro 2020, de Ligt si prende la colpa per l'eliminazione. L'Olanda è stata costretta a giocare in 10 dal 55' dopo u… -