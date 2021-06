Oggi a Wimbledon 2021: calendario, tabelloni, come vedere il torneo in tv e in streaming (Di domenica 27 giugno 2021) Lunedì 28 giugno prende il via il torneo di Wimbledon 2021 che termina domenica 11 luglio con la finale maschile. Il giorno prima, sabato 10 luglio, è in programma la finale del torneo femminile. Entrambe le partite sono previste con capienza massima di pubblico sul Centrale dell'All England Club. Domenica 4, come di consueto, non si gioca per rispetto del Middle Sunday: è l'ultima volta che lo Slam londinese rispetta la tradizione del riposo domenicale intermedio. Dal 2022 si giocherà anche di domenica. Il campione uscente è Novak Djokovic – memorabile l'ultima partita giocata a ... Leggi su gqitalia (Di domenica 27 giugno 2021) Lunedì 28 giugno prende il via ildiche termina domenica 11 luglio con la finale maschile. Il giorno prima, sabato 10 luglio, è in programma la finale delfemminile. Entrambe le partite sono previste con capienza massima di pubblico sul Centrale dell'All England Club. Domenica 4,di consueto, non si gioca per rispetto del Middle Sunday: è l'ultima volta che lo Slam londinese rispetta la tradizione del riposo domenicale intermedio. Dal 2022 si giocherà anche di domenica. Il campione uscente è Novak Djokovic – memorabile l'ultima partita giocata a ...

