Milano: litiga con i vicini e li prende a martellate in testa, arrestato un quarantunenne (Di domenica 27 giugno 2021) La lite tra vicini è sfociata in violenza. Due persone sono state portate d'urgenza in ospedale dopo aver ricevuto delle martellate in testa . Nella tarda mattinata di oggi, in piazza Garibaldi a ... Leggi su leggo (Di domenica 27 giugno 2021) La lite traè sfociata in violenza. Due persone sono state portate d'urgenza in ospedale dopo aver ricevuto dellein. Nella tarda mattinata di oggi, in piazza Garibaldi a ...

Advertising

TuttoSuMilano : RT @leggoit: #Milano: litiga con i vicini e li prende a martellate in testa, arrestato un quarantunenne - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Milano: litiga con i vicini e li prende a martellate in testa, arrestato un quarantunenne - leggoit : #Milano: litiga con i vicini e li prende a martellate in testa, arrestato un quarantunenne - kodak91552516 : @AMasterPotato Ricostruzione con date 9/6 Paratici a Milano 10/6 Mendes a Milano 12/6 paratici ufficiale al Totten… - infoitinterno : Milano, litiga con il fratello e lo uccide a coltellate davanti alla madre -