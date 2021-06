“Mangia che è bonus”, arriva l’agririconoscimento a km zero (Di domenica 27 giugno 2021) Cento euro di premio dal rinnovo del contratto di lavoro “buoni da Mangiare”. Mai gioco di parole fu più azzeccato: con l’iniziativa Mangia che è bonus, infatti, oltre 300 dipendenti della cooperativa sociale Namasté, con sede a Seriate, potranno acquistare – attraverso dei buoni ricevuti con l’ultima busta paga – prodotti tipici locali dagli agricoltori oppure pranzi e cene presso gli agriturismi della nostra provincia che aderiscono all’associazione Terranostra. UN RICONOSCIMENTO A KM zero Mangia che è bonus nasce dagli accordi sindacali di gradualità sottoscritti da Namasté con le ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 giugno 2021) Cento euro di premio dal rinnovo del contratto di lavoro “buoni dare”. Mai gioco di parole fu più azzeccato: con l’iniziativache è, infatti, oltre 300 dipendenti della cooperativa sociale Namasté, con sede a Seriate, potranno acquistare – attraverso dei buoni ricevuti con l’ultima busta paga – prodotti tipici locali dagli agricoltori oppure pranzi e cene presso gli agriturismi della nostra provincia che aderiscono all’associazione Terranostra. UN RICONOSCIMENTO A KMche ènasce dagli accordi sindacali di gradualità sottoscritti da Namasté con le ...

