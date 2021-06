Maneskin, Damiano e Thomas si baciano in diretta tv in Polonia: “L’amore non è mai sbagliato” (Di domenica 27 giugno 2021) Il frontman dei Måneskin, Damiano David, ha baciato in bocca il chitarrista del gruppo Thomas Raggi, nel corso della diretta televisiva del Polsat SuperHit Festiwal 2021, organizzato in Polonia, dove gli attacchi discriminatori, l’arresto di attivisti Lgbtqia+ e i divieti alle marce del Pride sono ancora all’ordine del giorno. Il gesto, alla fine della canzone “I wanna be your slave”, arriva proprio nel giorno della Parata dell’orgoglio, che l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non-binarie e queer, dei relativi diritti civili e legali. Equal rights for the ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) Il frontman dei Måneskin,David, ha baciato in bocca il chitarrista del gruppoRaggi, nel corso dellatelevisiva del Polsat SuperHit Festiwal 2021, organizzato in, dove gli attacchi discriminatori, l’arresto di attivisti Lgbtqia+ e i divieti alle marce del Pride sono ancora all’ordine del giorno. Il gesto, alla fine della canzone “I wanna be your slave”, arriva proprio nel giorno della Parata dell’orgoglio, che l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, non-binarie e queer, dei relativi diritti civili e legali. Equal rights for the ...

