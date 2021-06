Insalata di risso ricca | la ricetta di Benedetta Rossi perfetta per l’estate

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 27 giugno 2021) Come fare in casa unadi risoper le giornate calde d’estate? I consigli oggi arrivano dache ha deciso di suggerire nella puntata di Fatto in casa per voi in onda il 26 giugno 2021 unamolto molto buona per preparare unadi riso. Nel menu che sa di estate, ladell’di riso non può mancare eha preparato unache piacerà di certo a chi ama questo piatto. Ricette estive di ...