Iggy Azalea fa una rivelazione su Britney: “Ecco perché noi colleghe non possiamo parlare troppo di lei” (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo le dichiarazioni choc di Britney Spears in tribunale moltissime star hanno espresso il loro supporto per la principessa del pop. Nessuna di loro però è entrata nei dettagli, nemmeno quelle che con la cantante hanno collaborato. Il motivo di questa reticenza l’ha spiegato Iggy Azalea. La rapper ha rivelato che gli artisti che lavorano con la Spears firmano un accordo di segretezza, che impedisce loro di raccontare troppo. “Il suo team non le lasciava promuovere il nostro pezzo. Loro le impedivano di farlo. Vi ho anche detto che loro sono venuti a casa mia a fare dei controlli, sapete già tutto. Vi dovrei dire com’è ... Leggi su biccy (Di domenica 27 giugno 2021) Dopo le dichiarazioni choc diSpears in tribunale moltissime star hanno espresso il loro supporto per la principessa del pop. Nessuna di loro però è entrata nei dettagli, nemmeno quelle che con la cantante hanno collaborato. Il motivo di questa reticenza l’ha spiegato. La rapper ha rivelato che gli artisti che lavorano con la Spears firmano un accordo di segretezza, che impedisce loro di raccontare. “Il suo team non le lasciava promuovere il nostro pezzo. Loro le impedivano di farlo. Vi ho anche detto che loro sono venuti a casa mia a fare dei controlli, sapete già tutto. Vi dovrei dire com’è ...

Advertising

StraNotizie : Iggy Azalea fa una rivelazione su Britney: “Ecco perché noi colleghe non possiamo parlare troppo di lei”… - implacata : Iggy Azalea che non può dire nulla su Britney altrimenti il padre potrebbe denunciarla…. - BSNewsItalia : Iggy Azalea risponde ad un fan di Britney che invita le celebrità che hanno collaborato con lei a mostrarle del sup… - M_Fra83 : @iamexemi Da quel che affermó Iggy Azalea, alcune di loro hanno firmato un accordo. Escludo che una Madonna o una S… - jihopeilish : non iggy azalea che ha svaligiato il negozio dei bt21 ?? -