Hellas Verona | Setti | Sembra che Zaccagni debba per forza andar via Lui vorrebbe la Champions

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 giugno 2021) È noto che il trequartista Mattia, di 25 anni e di proprietà dell', sia un obiettivo del Napoli, che stava quasi per chiudere il suo acquisto nella scorsa sessione di calciomercato invernale. Adesso non c'è solo il Napoli, anche il Milan ha pensato a lui per sostituire Hakan Calhanoglu, che a zero si è accasato dai cugini dell'Inter. Ora, Il presidente dell', Maurizio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul conto del giocatore a La Gazzetta dello Sport, che potrebbero allontanarne la cessione (almeno sponda Napoli): "Sta bene da noi, non dobbiamo venderlo per ...