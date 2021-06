GP Stiria, Hamilton: "Non posso fare molto, servono aggiornamenti" (Di domenica 27 giugno 2021) Un senso di impotenza che traspare dalle parole di un Lewis Hamilton 2° e mai in grado di impensierire Max Verstappen. La classifica adesso dice - 18, un distacco assolutamente non incolmabile, ma a ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Un senso di impotenza che traspare dalle parole di un Lewis2° e mai in grado di impensierire Max Verstappen. La classifica adesso dice - 18, un distacco assolutamente non incolmabile, ma a ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - ottopagine : Al Gp di Stiria vince Verstappen davanti a Hamilton - zazoomblog : F1 GP Stiria le pagelle: Verstappen dominatore Hamilton bastonato. Ferrari che peccato - #Stiria #pagelle:… - bandierascacch1 : Max #Verstappen domina lo #StyrianGP dal primo all'ultimo metro: sul podio #Hamilton e #Bottas, con #Sainz 6° e… - Italia_Notizie : Gp Stiria: Verstappen vince davanti ad Hamilton. Ferrari: Sainz sesto e Leclerc settimo -