GP Olanda, Moto2: il riscatto di Fernandez (Di domenica 27 giugno 2021) Dalla polvere del Sachsenring all’altare di Assen. Raul Fernandez rimedia all’errore della Germania vincendo alla grande il GP d’Olanda, al termine di una Moto2 intensa e vibrante. Il madrileno batte con distacco il compagno di squadra Remy Gardner, autore di un bel duello con il duo MarcVDS di Augusto Fernandez e Sam Lowes, finiti in quest’ordine. Marco Bezzecchi è il primo degli italiani, con una quinta posizione fatta di una rimonta pazzesca, dopo essere partito 16esimo. Ottima prestazione per il rookie Ai Ogura, sesto e autore di bei sorpassi. Jorge Navarro, Xavi Vierge, Marcel Schrotter e Celestino Vietti completano ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Dalla polvere del Sachsenring all’altare di Assen. Raulrimedia all’errore della Germania vincendo alla grande il GP d’, al termine di unaintensa e vibrante. Il madrileno batte con distacco il compagno di squadra Remy Gardner, autore di un bel duello con il duo MarcVDS di Augustoe Sam Lowes, finiti in quest’ordine. Marco Bezzecchi è il primo degli italiani, con una quinta posizione fatta di una rimonta pazzesca, dopo essere partito 16esimo. Ottima prestazione per il rookie Ai Ogura, sesto e autore di bei sorpassi. Jorge Navarro, Xavi Vierge, Marcel Schrotter e Celestino Vietti completano ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Moto2 Assen, GP Olanda: Raul Fernandez vince in solitaria #motomondiale - sportli26181512 : MotoGP, GP Assen: la diretta LIVE della gara in Olanda: Dopo le emozioni della Moto3 (doppietta italiana, con 1° Fo… - SkySportMotoGP : Dopo le emozioni della Moto3 (doppietta italiana, con 1° Foggia e 3° Fenati) e della Moto2, è tempo di lasciare la… - F1inGenerale_ : Moto2 | GP Olanda – Sintesi Gara: Raul Fernandez vince e conclude un week-end perfetto - Gazzetta_it : Moto2 Assen, GP Olanda: Raul Fernandez vince in solitaria #motomondiale -