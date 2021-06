Figliuolo ammette | «Su AstraZeneca si poteva comunicare meglio | ma adesso andiamo avanti»

(Di domenica 27 giugno 2021) Il generalefa il bilancio della sua esperienza da commissario straordinario all’emergenza coronavirus «Probabilmente si». Il generale e commissario straordinario all’emergenza coronavirus Francesco Paolosceglie Domenica In per fare il punto della situazione. A partire dal caos generato sulle vaccinazioni con le fiale Astra Zeneca. «continuiamo con le seconde dosisopra i 60 anni, sotto i 60 si fa la cosiddetta eterologa», spiega, che poi prova ...

'Nonostante tutto, i nostri concittadini hanno dimostrato di essere migliori di questa confusione che si è creata', ha detto il commissario straordinario per l'emergenza ...Altro dunque che cambio di passo con il bastone di comando passato dal commissario Domenico Arcuri al generale Francesco Paolo. "Abbiamo passato in rassegna i punti di incertezza degli ...Sul caos AstraZeneca "probabilmente si poteva comunicare meglio. È andata così". Già, avete capito bene: è andata così, pazienza. A dirlo è stato il generale Francesco Paolo Figliuolo in persona, ospi ...“Nonostante tutto i nostri concittadini hanno dimostrato di essere migliori di questa confusione che si è creata. Su AstraZeneca ci sono state più di 10 indicazioni diverse nel tempo, ma questo è figl ...