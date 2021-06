Coronavirus, contagi e vittime ancora in calo. (Di domenica 27 giugno 2021) Sono ancora in calo i contagi da Coronavirus a livello nazionale. L'odierno bollettino del ministero della Salute, segnala 782 nuovi casi e 14 vittime nelle ultime 24 ore, il secondo dato più basso dallo scorso settembre. Ieri i nuovi casi erano stati 838 nuovi casi, 40 i morti, 224.293 i tamponi, 0,37% il tasso di positività.Sono ancora in diminuzione anche i ricoveri, sia nei reparti Covid ordinari (-28) che in quelli di terapia intensiva (-4). Nel dettaglio, sono 1.743 le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali e 294 quelli che hanno bisogno di cure intensive. Il tasso di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 27 giugno 2021) Sonoindaa livello nazionale. L'odierno bollettino del ministero della Salute, segnala 782 nuovi casi e 14nelle ultime 24 ore, il secondo dato più basso dallo scorso settembre. Ieri i nuovi casi erano stati 838 nuovi casi, 40 i morti, 224.293 i tamponi, 0,37% il tasso di positività.Sonoin diminuzione anche i ricoveri, sia nei reparti Covid ordinari (-28) che in quelli di terapia intensiva (-4). Nel dettaglio, sono 1.743 le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali e 294 quelli che hanno bisogno di cure intensive. Il tasso di ...

