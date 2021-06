Conte, una conferenza stampa lunedì per dire addio al M5s. Di Maio al suo posto? (Di domenica 27 giugno 2021) Se non si trova un accordo entro oggi, Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa lunedì pomeriggio per rispondere alle accuse di Beppe Grillo e dire addio al MoVimento 5 Stelle. L’ex premier spiegherà che non è riuscito a trovare un punto di incontro con il fondatore e, probabilmente, si metterà a studiare l’ipotesi di nuovo partito che potrebbe varare. Ma oggi è il giorno della mediazione: Luigi Di Maio, Roberto Fico e Domenico De Masi provano a fare da pontieri tra i due nella ricerca disperata di un accordo dell’ultim’ora. E intanto i parlamentari e la base spingono ... Leggi su open.online (Di domenica 27 giugno 2021) Se non si trova un accordo entro oggi, Giuseppeterrà unapomeriggio per rispondere alle accuse di Beppe Grillo eal MoVimento 5 Stelle. L’ex premier spiegherà che non è riuscito a trovare un punto di incontro con il fondatore e, probabilmente, si metterà a studiare l’ipotesi di nuovo partito che potrebbe varare. Ma oggi è il giorno della mediazione: Luigi Di, Roberto Fico e Domenico De Masi provano a fare da pontieri tra i due nella ricerca disperata di un accordo dell’ultim’ora. E intanto i parlamentari e la base spingono ...

