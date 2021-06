Caro Toninelli, la barca è meglio del vostro reddito di cittadinanza (Di domenica 27 giugno 2021) L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 giugno 2021) L'articolo proviene da Nicola Porro.

Advertising

LuciaDeVivo2 : Caro Toninelli, nel M5s non avete capito che il problema è proprio Grillo. Noi elettori lo percepiamo perciò libera… - guendal10653591 : @joem5s Caro toninelli ti consiglio di sputare negli occhi di berlusconi 200 mila volte in diretta tv.. poi quando… - MusarraVittorio : @LegaSalvini Caro Toninelli,capisco che la memoria non l'ho aiuta,dire però che le strade la Raggi li ha asfaltate… -