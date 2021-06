Avete mai visto il figlio di Jerry Calà? Non credereste ai vostri occhi, la somiglianza è assurda (Di domenica 27 giugno 2021) Jerry Calà, Avete mai visto suo figlio? Ha compiuto proprio quest’anno i suoi 18 anni. Oggi, domenica 27 giugno, andrà in onda l’ultima puntata della seguitissima trasmissione Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier ha avuto un enorme seguito, tanto da posizionarsi sicuramente tra i più visti della domenica pomeriggio. Il merito si deve, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 27 giugno 2021)maisuo? Ha compiuto proprio quest’anno i suoi 18 anni. Oggi, domenica 27 giugno, andrà in onda l’ultima puntata della seguitissima trasmissione Domenica In. Il programma condotto da Mara Venier ha avuto un enorme seguito, tanto da posizionarsi sicuramente tra i più visti della domenica pomeriggio. Il merito si deve, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

carmelitadurso : Amici, voi l’avete mai visto all’alba, prima che la città si svegli? È emozionante #Roma - frances73686035 : @ilmanifesto Ma l'avete letto l'Art.4 del Ddl Zan? E' una cosa demenziale e liberticida, steso da cretini che non h… - frances73686035 : Ma l'avete letto l'Art.4 del Ddl Zan? E' una cosa demenziale e liberticida, steso da cretini che non hanno mai vist… - Frannina : Ma quindi quelli che si vestono da Cristo a carnevale non li avete mai visti. - markocram81 : @pisto_gol Hai ragione Maurizio. Soprattutto Verratti e Berardi assolutamente non in forma e Barella sempre per ter… -