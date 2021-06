Auto elettriche - Se la macchina diventa una sala concerti - VIDEO (Di domenica 27 giugno 2021) Silenzio, si va in scena. Nell'estate del 2018, quando l'Audi e-tron circolava ancora camuffata, la Casa dei Quattro anelli invitò alcuni giornalisti ad ammirare dal vivo gli interni della vettura a Copenaghen. Il programma della giornata prevedeva di saggiare la silenziosità e, subito dopo, le doti acustiche della Suv elettrica lungo un tragitto che dallo scalo aeroportuale arrivava al centro cittadino. In quell'occasione era addirittura prevista la possibilità di farsi bendare gli occhi fino al luogo di destinazione: con la sorpresa finale di trovarsi di fronte l'Audi e-tron sul palco della Royal Danish Playhouse. Impianti sofisticati. Del resto, l'acustica perfetta è uno degli elementi ... Leggi su quattroruote (Di domenica 27 giugno 2021) Silenzio, si va in scena. Nell'estate del 2018, quando l'Audi e-tron circolava ancora camuffata, la Casa dei Quattro anelli invitò alcuni giornalisti ad ammirare dal vivo gli interni della vettura a Copenaghen. Il programma della giornata prevedeva di saggiare la silenziosità e, subito dopo, le doti acustiche della Suv elettrica lungo un tragitto che dallo scalo aeroportuale arrivava al centro cittadino. In quell'occasione era addirittura prevista la possibilità di farsi bendare gli occhi fino al luogo di destinazione: con la sorpresa finale di trovarsi di fronte l'Audi e-tron sul palco della Royal Danish Playhouse. Impianti sofisticati. Del resto, l'acustica perfetta è uno degli elementi ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto elettriche Sbarca a Rimini Corrente, il car sharing di auto elettriche a flusso libero Questa mattina (lunedì 28 giugno), presso il parco Fellini, il blu elettrico di Corrente ha fatto il suo debutto a Rimini. Una presentazione, del nuovo servizio di car sharing di auto elettriche, gestita a quattro mani dal Comune di Rimini (presente anche il Presidente della Provincia) e da Tper l'azienda di trasporto pubblico di Bologna e Ferrara del cui Gruppo fa parte ...

Supercharger aperti a tutti dal 2022: Tesla fa chiarezza L'ipotesi di concedere l'uso della sua rete di ricarica per auto elettriche anche a vetture di altre case automobilistiche sembra essere ormai "certa". Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dall'azienda di Elon Musk alle autorità norvegesi, a partire dal ...

Auto elettriche - In Texas si valuta un "superbollo" da 200 dollari Quattroruote Tesla Model 3: BEV più venduta in Europa a maggio. Molto bene il Gruppo Volkswagen A maggio 2021 la Tesla Model 3 è l'elettrica più venduta in Europa; nella top 10 ben 4 modelli del Gruppo Volkswagen.

Il Texas valuta una tassa da 200 dollari per le auto elettriche Una risposta sta provando a darla il Senato dello Stato del Texas, il quale ha messo allo studio un disegno di legge che se approvato potrebbe imporre ai proprietari di auto elett ...

A maggio 2021 la Tesla Model 3 è l'elettrica più venduta in Europa; nella top 10 ben 4 modelli del Gruppo Volkswagen.