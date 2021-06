Asia Nuccetelli via dalla tv: parla la giovane, tutta la verità (Di domenica 27 giugno 2021) Televisione Dopo l’intervista di Antonella Mosetti, arriva il duro sfogo dell’ex gieffina, che ha condiviso un accorato post sui social Pubblicato su 27 Giugno 2021 Asia Nuccetelli, ex concorrente dell’edizione 2016 del Grande Fratello Vip, ha sorpreso tutti con un lungo post apparso nelle ultime ore sul suo profilo ufficiale su Instagram. La figlia di Antonella Mosetti ha condiviso con i suoi follower il suo sfogo: ecco le sue parole. Come dice anche nel suo post, da anni Asia ha voluto mettere un punto con il mondo dello spettacolo e la notorietà che ne derivava. A tutto questo ha preferito una vita più riservata. Ma ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) Televisione Dopo l’intervista di Antonella Mosetti, arriva il duro sfogo dell’ex gieffina, che ha condiviso un accorato post sui social Pubblicato su 27 Giugno 2021, ex concorrente dell’edizione 2016 del Grande Fratello Vip, ha sorpreso tutti con un lungo post apparso nelle ultime ore sul suo profilo ufficiale su Instagram. La figlia di Antonella Mosetti ha condiviso con i suoi follower il suo sfogo: ecco le sue parole. Come dice anche nel suo post, da anniha voluto mettere un punto con il mondo dello spettacolo e la notorietà che ne derivava. A tutto questo ha preferito una vita più riservata. Ma ...

Advertising

infoitcultura : Perché Asia Nuccetelli ha lasciato la tv e cosa fa oggi - infoitcultura : Gf Vip, Antonella Mosetti rivela come mai Asia Nuccetelli ha lasciato la tv - gocciodigin : asia nuccetelli ha pubblicato un post dove chiede di rispettare la sua privacy visto che non appare da più di 3 ann… - IsaeChia : #GfVip, Antonella Mosetti rivela come mai Asia Nuccetelli ha lasciato la tv La showgirl parla del meraviglioso rap… - ReTwitStorm_ita : “Ha #Detto #Basta”. #Antonella #Mosetti all’#Attacco, il #Motivo #Dietro l’addio alla tv della figlia Asia solleva… -