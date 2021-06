Viola a soli 16 anni diffida il padre no-vax e si vaccina

Leggi su ck12

(Di sabato 26 giugno 2021)ha 16e per i minori è necessario il consenso di entrambi i genitori perrsi contro il Covid-19, ma ilè un no vax. Nella città di Firenze,(nome di fantasia) una ragazza di 16si è scontrata con ilapertamente no vax. “Non voglio ucciderti con i vaccini, non lo permetterò mai”, questa la forte dichiarazione del papà, proibendo quindi alla figlia di fare il vaccino contro il Covid-19. La ragazza è affetta da una grave patologia, e nel momento in cui aveva telefonato a casa per chiedere ai suoi genitori di firmare ...