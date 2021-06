Quella voglia nascosta di Mitsubishi Lancer Evolution (Di sabato 26 giugno 2021) E se un giorno tornasse la Mitsubishi Lancer Evolution? Sarebbe un sogno per gli appassionati delle berline che sanno di rally, accantonato di recente dalla casa giapponese. Ma il sogno non appartiene ai soli aficionados: anche alcuni dirigenti hanno il desiderio di riportare in auge la leggendaria Evo. La stampa giapponese ha riportato infatti che, Leggi su periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021) E se un giorno tornasse la? Sarebbe un sogno per gli appassionati delle berline che sanno di rally, accantonato di recente dalla casa giapponese. Ma il sogno non appartiene ai soli aficionados: anche alcuni dirigenti hanno il desiderio di riportare in auge la leggendaria Evo. La stampa giapponese ha riportato infatti che,

Advertising

periodicodaily : Quella voglia nascosta di Mitsubishi Lancer Evolution #Mitsubishi #LancerEvolution @RiccardoTrullo - Flipymimi : RT @MMilmiosorriso: Stamattina ho già beccato due volte quella meraviglia di #MaStasera in radio. È quel tipo di canzone che più l’ascolti… - nomorebadvibess : quando organizzo qualcosa con qualcuno ho paura che quella persona non voglia davvero farla con me e abbia accettato solo per cortesia - SilvanaCalabre5 : RT @matteovagabond: Siamo d’accordo che la canzone estiva più bella è quella di Marco Mengoni? Fresca, leggera, voglia di vita. #MaStasera - MrsArabellaFigg : @theweirdSofi Quella voglia inspiegabile di tornare a fare sala attrezzi dopo anni -