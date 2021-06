Premio “Pietro Golia” al colonnello Gianfranco Paglia, eroe della Folgore (Di sabato 26 giugno 2021) Il 29 giugno, alle ore 17, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli, il tenente colonnello Gianfranco Paglia riceverà il Premio “Pietro Golia”, edizione 2021. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle rappresentanze militari dell’Esercito, dell’Aeronautica, della Marina, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Nato. Sono stati altresì invitati il prefetto di Napoli Marco Valentini, il questore Alessandro Giuliano, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il comandante ... Leggi su ildenaro (Di sabato 26 giugno 2021) Il 29 giugno, alle ore 17, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli, il tenentericeverà il”, edizione 2021. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle rappresentanze militari dell’Esercito, dell’Aeronautica,Marina, dei Carabinieri,Polizia di Stato eNato. Sono stati altresì invitati il prefetto di Napoli Marco Valentini, il questore Alessandro Giuliano, il presidenteRegione Campania Vincenzo De Luca e il comandante ...

Ultime Notizie dalla rete : Premio Pietro Imperia, concorso 'Lucetto e Pietro Ramella': ecco i vincitori fotogallery ... l'assessore Marcella Roggero , l'ideatrice Michela Ramella , nipote di Lucetto e Pietro Ramella e ... e da Michela Ramella , insegnante di Lettere, ideatrice e segretaria del premio. di 5

Suoni in Movimento, domani a Netro "Napoli in Jazz" ... nel 2012 inizia a studiare canto jazz presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli dove ... Nel 2016 si classifica al primo posto del Premio Internazionale Massimo Urbani. Dopo la vittoria del ...

Cortona, consegnato a Valentino Mercati il premio Pietro Pancrazi Sr 71 Premio “Pietro Golia” al colonnello Gianfranco Paglia, eroe della Folgore Il 29 giugno, alle ore 17, nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino di Napoli, il tenente colonnello Gianfranco Paglia riceverà il Premio "Pietro ...

Concorso “Lucetto e Pietro Ramella”, ecco i vincitori Premiazione Secondo Concorso “Lucetto e Pietro Ramella” Il 15 aprile scorso si è conclusa l’acquisizione delle opere per partecipare al secondo Concorso “Lucetto e Pietro ...

