Ministro Speranza | addio alla contenzione meccanica

Il Ministro Roberto Speranza ha annunciato l'avvio dell'iter di superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato l'avvio dell'iter per l'addio della contenzione fisica come strumento nei luoghi di cura della salute mentale. L'annuncio, avvenuto tramite post social, è arrivato a margine della Seconda conferenza nazionale per la Salute Mentale.

