Lunga scia di vittime tra mare e laghi. Giugno mese nero ed è allarme sicurezza (Di sabato 26 giugno 2021) Luca Fusi, ventenne della provincia di Como, è l’ultima vittima di una serie di incidenti che, tra mari e laghi, ha visto diverse persone perdere la vita in questo ultimo mese di Giugno. Un mese nero che ha mostrato tutti i limiti e i pericoli che si corrono quando si è in acqua. Pericoli che si potrebbero limitare con alcune semplici misure di sicurezza. Fusi era in barca con due suoi amici, quando è stato travolto da uno scafo con a bordo 11 ragazzi di nazionalità belga. Per lui non c’è stato nulla da fare e ha perso la vita in seguito all’impatto. L’incidente è simile a quello avvenuto ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 26 giugno 2021) Luca Fusi, ventenne della provincia di Como, è l’ultima vittima di una serie di incidenti che, tra mari e, ha visto diverse persone perdere la vita in questo ultimodi. Unche ha mostrato tutti i limiti e i pericoli che si corrono quando si è in acqua. Pericoli che si potrebbero limitare con alcune semplici misure di. Fusi era in barca con due suoi amici, quando è stato travolto da uno scafo con a bordo 11 ragazzi di nazionalità belga. Per lui non c’è stato nulla da fare e ha perso la vita in seguito all’impatto. L’incidente è simile a quello avvenuto ...

Advertising

fabrizi28848646 : @MarceVann @enniogiannascol Ma…ancora non a fatto niente cribbio,già è in croce.draghi sta sfruttando la scia lasci… - 19marino74 : @confundustria #EvasioneFiscale Dal Regno d'Italia alla Repubblica. Un secolo e mezzo di storia costellata da una… - il_brigante07 : LA NAZIONE: La violenta aggressione di Lucca: 'Lunga scia di sangue in strada. Abbiamo tutti paura'. - qn_lanazione : #Lucca. La #violenta #aggressione di Lucca: 'Lunga scia di #sangue in strada. Abbiamo tutti #paura' - 19marino74 : @CottarelliCPI #EvasioneFiscale Dal Regno d'Italia alla Repubblica. Un secolo e mezzo di storia costellata da una… -