Iseo, frontale in galleria nella notte: tra le lamiere i corpi di una 27enne e un 29enne (Di sabato 26 giugno 2021) Grave incidente nella notte tra venerdì e sabato all'interno della galleria Iseo sulla Sp11. Sono due mezzi coinvolti con diverse persone incastrate all'interno delle lamiere. Ci sono due deceduti e quattro persone ferite trasportate al Civile di Brescia in gravi condizioni. Le due vittime sono due giovani, una ragazza di 27 anni e un ragazzo di 29, di cui ancora non si conoscono le generalità: viaggiavano su una Seat che si è scontrata con un furgone mentre viaggiava in direzione Brescia. Sul posto sono intervenute due squadre Vf del Comando di Brescia con il supporto di un'autogrù, Polizia stradale di ...

