I sindacati contro la bomba sociale dei licenziamenti: 'Nessuno sia lasciato solo' (Di sabato 26 giugno 2021) Ora ci saranno mesi difficili: sindacati uniti sul rischio "bomba sociale" causata dallo stop al blocco licenziamenti, ormai alle porte. "Il compito del governo e della politica è dire che Nessuno ... Leggi su globalist (Di sabato 26 giugno 2021) Ora ci saranno mesi difficili:uniti sul rischio "" causata dallo stop al blocco, ormai alle porte. "Il compito del governo e della politica è dire che...

Advertising

RaiNews : Domani mobilitazione dei sindacati contro stop a divieto licenziare. Luigi Sbarra ospite di #Studio24 - paulolden1 : Basterebbe obbligare per legge tutte le aziende ad assumere più dipendenti e poi attivare blocco dei licenziamenti… - Aostaoggi : I sindacati dei vigili del fuoco contro la mozione del Consiglio Valle sulla Centrale unica del soccorso - BetodiModena : #IlRestodelCarlinoModena unito ai #sindacati in una dura lotta contro i nostri #polmoni. - sole24ore : Sindacati in piazza contro lo sblocco licenziamenti. Landini: no a ulteriori fratture sociali… -