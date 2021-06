Greenpeace a Pescara con la barca Bamboo per dire no alle trivelle

(Di sabato 26 giugno 2021) Nel corso della spedizione “Difendiamo il mare” lungo le coste adriatiche,ha esposto sullauno striscione con la scritta “Stop” davanti a una piattaforma petrolifera al largo di San Benedetto del Tronto, tra Marche e Abruzzo, nell’area limitrofa al giacimento Donata, uno dei progetti di perforazione che di recente hanno ricevuto parere positivo per la Valutazione Ambientale da parte del ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani. Greeenpeace: “Conmonitoriamo l’Adriatico” Lo rende noto l’ong ambientalista ricordando che grazie alla...

... Torre Guaceto), diverse zone colpite dall'inquinamento da plastica, come la foce del fiume,... spiega Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento diItalia . "Con l'aiuto ...... che mette a disposizione la barca a vela Bamboo, con cuieffettuerà un monitoraggio ... Torre Guaceto), diverse zone colpite dall'inquinamento da plastica, come la foce del fiume, e ...GREENPEACE A PESCARA CON LA BARCA BAMBOO: STOP TRIVELLE IN ADRIATICO, PROSEGUE LA SPEDIZIONE “DIFENDIAMO IL MARE” ...Dopo aver studiato il Tirreno negli scorsi anni, la spedizione “Difendiamo il mare” interesserà quest’anno l’Adriatico centro-meridionale, un mare ...