Governo: Letta, 'per il bene dell'Italia Draghi fino al 2023' (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "La nostra tesi, la posizione del Pd, è che per il bene dell'Italia il Governo deve completare la legislatura, siamo per Draghi fino al 2023. A livello europeo questo Governo è visto come una garanzia per l'Italia, di tutto c'è bisogno meno che di instabilità politica". Lo ha detto Enrico Letta a SkyTg24. "La prorità è che questo Governo duri due anni per recuperare la situazione abnorme degli ultimi 10 anni con 7 governi, segno di una democrazia malata", ha aggiunto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "La nostra tesi, la posizione del Pd, è che per ilildeve completare la legislatura, siamo peral. A livello europeo questoè visto come una garanzia per l', di tutto c'è bisogno meno che di instabilità politica". Lo ha detto Enricoa SkyTg24. "La prorità è che questoduri due anni per recuperare la situazione abnorme degli ultimi 10 anni con 7 governi, segno di una democrazia malata", ha aggiunto il ...

