"Fate sesso con malizia e un po' di perversione, sì alle orge ma in spazi ampi e all'aperto": New York aggiorna le sue linee guida in materia sessuale (Di sabato 26 giugno 2021) Fate sesso con malizia, creatività e un po' di perversione ma giocate sul sicuro. Le oramai celeberrime "linee guida" in materia sessuale della città di New York in periodo Covid registrano un aggiornamento un po' meno restrittivo e un po' più possibilista. Per quella che oramai ovunque nel mondo viene definita "slutty summer", l'estate sporcacciona insomma, cioè il primo periodo in cui ci si torna a toccare e sfiorare fisicamente dopo mesi di lockdown, le istituzioni newyorchesi rinnovano i loro ...

