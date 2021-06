F1, Lando Norris: “Non penso di poter lottare per il podio, a meno che Hamilton non riceva una penalità…” (Di sabato 26 giugno 2021) Ancora una volta, nelle qualifiche del GP di Stiria 2021 di F1, abbiamo assistito al Lando Norris show. Il talento britannico ha saputo spremere ogni cavallo dalla sua McLaren e portarla sino alla quarta posizione, che diventerà terza in griglia con la penalità subita da Valtteri Bottas. Norris ha annichilito il compagno di team ed è riuscito a mettersi alle spalle non solo i diretti avversari come Pierre Gasly e Charles Leclerc, ma anche la Red Bull di Sergio Perez. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il britannico è parso entusiasta: “Sono felice, sarebbe ancora meglio la pole position ma il terzo posto va benissimo”, scherza ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Ancora una volta, nelle qualifiche del GP di Stiria 2021 di F1, abbiamo assistito alshow. Il talento britannico ha saputo spremere ogni cavallo dalla sua McLaren e portarla sino alla quarta posizione, che diventerà terza in griglia con la penalità subita da Valtteri Bottas.ha annichilito il compagno di team ed è riuscito a mettersi alle spalle non solo i diretti avversari come Pierre Gasly e Charles Leclerc, ma anche la Red Bull di Sergio Perez. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il britannico è parso entusiasta: “Sono felice, sarebbe ancora meglio la pole position ma il terzo posto va benissimo”, scherza ...

