F1 GP Stiria 2021, Norris: “Difficile lottare per il podio, speriamo Hamilton venga penalizzato…” (Di sabato 26 giugno 2021) “Difficile lottare per il podio domani. In qualifica siamo sempre più vicini, anche l’anno scorso eravamo veloci qui e vicini a Mercedes e Red Bull. In gara dipenderà anche dal meteo, voglio essere ottimista ma sarà dura. Sarebbe bellissimo se Hamilton possa avere una penalità di cinque secondi, o magari qualcun altro…”. Questo è il commento di Lando Norris al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria 2021, chiuse col quarto tempo che vale la terza posizione in griglia vista la penalità per Bottas: “Non ho un feeling speciale con questa pista, mi piace ma non ho ... Leggi su sportface (Di sabato 26 giugno 2021) “per ildomani. In qualifica siamo sempre più vicini, anche l’anno scorso eravamo veloci qui e vicini a Mercedes e Red Bull. In gara dipenderà anche dal meteo, voglio essere ottimista ma sarà dura. Sarebbe bellissimo sepossa avere una penalità di cinque secondi, o magari qualcun altro…”. Questo è il commento di Landoal termine delle qualifiche del Gran Premio di, chiuse col quarto tempo che vale la terza posizione in griglia vista la penalità per Bottas: “Non ho un feeling speciale con questa pista, mi piace ma non ho ...

