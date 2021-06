DIRETTA F1, GP Stiria LIVE: pole di Verstappen, 7° Leclerc e 12° Sainz. La griglia di partenza (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Ricordiamo che Bottas, a causa della penalità, partirà in terza fila. Questa dunque la griglia di partenza effettiva: Verstappen-Hamilton Norris-Perez Bottas-Gasly Leclerc-Tsunoda Alonso-Stroll 16.03 La classifica della Q3: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:03.841 5 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.194 6 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.226 6 4 Lando NORRIS McLaren+0.279 5 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.327 66 Pierre GASLY AlphaTauri+0.395 5 7 Charles Leclerc Ferrari+0.631 6 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.673 6 9 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Ricordiamo che Bottas, a causa della penalità, partirà in terza fila. Questa dunque ladieffettiva:-Hamilton Norris-Perez Bottas-Gasly-Tsunoda Alonso-Stroll 16.03 La classifica della Q3: 1 MaxRed Bull Racing1:03.841 5 2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.194 6 3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.226 6 4 Lando NORRIS McLaren+0.279 5 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.327 66 Pierre GASLY AlphaTauri+0.395 5 7 CharlesFerrari+0.631 6 8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.673 6 9 ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ? LA RED BULL VOLA ?? ? Verstappen unico sotto l’1’.5 LIVE ? - SkySportF1 : GP di Stiria le qualifiche in diretta dalle 15: ora LIVE le #FP3 in Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #Formula1 - y2jluca : RT @SkySportF1: ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ? - Ettore572 : RT @SkySportF1: ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ? -