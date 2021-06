DIRETTA F1, GP Stiria 2021 LIVE: comanda Verstappen la FP3, Hamilton insegue. Leclerc 7° e Sainz 8° (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.35: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Max Verstappen Red Bull Racing1:04.971 3 2 Lewis Hamilton Mercedes+0.396 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.719 3 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.727 3 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.823 2 6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.842 17 Charles Leclerc Ferrari+1.008 2 8 Carlos Sainz Ferrari+1.295 2 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.383 2 10 George RUSSELL Williams+1.393 2 11 Fernando ALONSO Alpine+1.397 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.35: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:04.971 3 2 LewisMercedes+0.396 2 3 Pierre GASLY AlphaTauri+0.719 3 4 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.727 3 5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.823 2 6 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.842 17 CharlesFerrari+1.008 2 8 CarlosFerrari+1.295 2 9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.383 2 10 George RUSSELL Williams+1.393 2 11 Fernando ALONSO Alpine+1.397 ...

Advertising

SkySportF1 : GP di Stiria le qualifiche in diretta dalle 15: ora LIVE le #FP3 in Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #Formula1 - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? LA RED BULL VOLA ?? ? Verstappen unico sotto l’1’.5 LIVE ? - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 35 minuti #PL3 #FP3 #StyrianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 35 minuti #PL3 #FP3 #StyrianGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - SkySport : RT @SkySportF1: ? LA RED BULL VOLA ?? ? Verstappen unico sotto l’1’.5 LIVE ? -