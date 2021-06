Ddl Zan, Sala al Milano Pride: 'Il tempo è scaduto, approvare testo in fretta' (Di sabato 26 giugno 2021) commenta Sul ddl Zan 'il tempo è scaduto, se pure ci fosse il rischio della conta è un rischio che correrei'. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine del Milano Pride all'Arco della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 giugno 2021) commenta Sul ddl Zan 'il, se pure ci fosse il rischio della conta è un rischio che correrei'. Lo ha detto il sindaco di, Beppe, a margine delall'Arco della ...

