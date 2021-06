Conte: “Scuse pubbliche da Grillo o via dai cinque stelle” (Di sabato 26 giugno 2021) Continua la tensione tra i due leader del Movimento 5 stelle. Da un lato Beppe Grillo, il fondatore e garante del partito che vuole ribadire la sua centralità, e dall’altra Giuseppe Conte, il leader designato che avrebbe dovuto ricostruire i 5 stelle infondendogli una nuova e chiara direzione. “Ragazzi miei, se state convincendo Grillo a farmi una telefonata per chiedermi scusa in privato, be’, sappiate che a me non basta. Non basta una telefonata per sanare quello che ha fatto e che ha detto. Se poi Beppe decidesse di farmi delle Scuse pubbliche… mah… comunque non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Continua la tensione tra i due leader del Movimento 5. Da un lato Beppe, il fondatore e garante del partito che vuole ribadire la sua centralità, e dall’altra Giuseppe, il leader designato che avrebbe dovuto ricostruire i 5infondendogli una nuova e chiara direzione. “Ragazzi miei, se state convincendoa farmi una telefonata per chiedermi scusa in privato, be’, sappiate che a me non basta. Non basta una telefonata per sanare quello che ha fatto e che ha detto. Se poi Beppe decidesse di farmi delle… mah… comunque non ...

