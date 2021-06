Chiesa-Pessina ai supplementari | 2-1 sull’Austria | siamo nei quarti!

(Di sabato 26 giugno 2021) A Wembley si affrontano Italia ed Austria per gli ottavi di finale di Euro 2020. Il primo squillo è di Spinazzola, al 12? l’esterno della Roma punta Lainer all’altezza del lato sinistro dell’area di rigore: doppio passo e tiro potente con il mancino, ma il pallone termina sul fondo. Al quarto d’ora Insigne prova il suo classico tiro a giro, Bachmann vede partire la conclusione e la blocca agevolmente. Due minuti più tardi è di Barella l’occasione più grande per gli azzurri: Spinazzola supera ancora una volta Lainer sulla sinistra e mette in mezzo. Sulla palla arriva il centrocampista dell’Inter che rilascia una rasoiata, ma trova una bella respinta di piede da parte di Bachmann. L’Austria ...

Gli azzurri sono rinati nel primo tempo supplementare grazie alle reti diche hanno dato nuova linfa ...Mancini ha cambiato tutto l'attacco prima del 90' ed è stato premiato:, al 5', ha sbloccato il risultato,al 15' ha sigillato il risultato, ma l'Austria non si è arresa, segnando con ...Dopo un match soffertissimo l'Italia batte l'Austria ai tempi supplementari per 2 a 1 grazie alle reti di Chiesa e Pessina, entrambi subentrati nella ...Partita complicata per l’Italia che non ha confermato le prime prestazioni della fase a gironi. La posta in palio era altissima, l’Austria ha giocato con tranquillità e si è confermata una buona squad ...