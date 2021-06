Cadono con la moto a Villasantina, 2 giovani in ospedale: uno è grave (Di sabato 26 giugno 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Cade in moto a Gonars sulla Napoleonica, portato in… Brutto incidente con la moto in Friuli, centauro… Cade dal tetto di un capannone a ... Leggi su friulioggi (Di sabato 26 giugno 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Cade ina Gonars sulla Napoleonica, portato in… Brutto incidente con lain Friuli, centauro… Cade dal tetto di un capannone a ...

Advertising

Carmela_oltre : RT @Tg3web: Da lunedì tutta L'Italia sarà in fascia bianca, non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Cadono altri d… - massimomassare2 : RT @Tg3web: Da lunedì tutta L'Italia sarà in fascia bianca, non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Cadono altri d… - LMindreanu : RT @Bluefidel47: Vi cadono i capelli? Immediatamente eliminare zuccheri, succhi di frutta, bevande zuccherate, latticini e alcool. Massag… - patriziarutigl1 : RT @Tg3web: Da lunedì tutta L'Italia sarà in fascia bianca, non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Cadono altri d… - Tg3web : Da lunedì tutta L'Italia sarà in fascia bianca, non ci sarà più l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Ca… -