Avellino, il sindaco inaugura l'area di sgambatura per i cani realizzata in economia Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E' stata inaugurata questa mattina la terza area di sgambatura per i cani. Struttura realizzata in economia dal comune di Avellino in Via Fricchione. "E' la terza area che viene realizzata – spiega il sindaco, Gianluca Festa – Tutto ciò ci è costata 200 euro. E' la dimostrazione che anche con poche risorse possiamo fare qualcosa di utile. Nonostante le poche risorse l'assessore all'ambiente Giuseppe Negrone sta facendo un grosso lavoro per la manutenzione del verde – spiega – Restiamo attenti per ...

