Atp Eastbourne | Sonego sconfitto al tie-break del terzo set da De Minaur

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #tennis #AtpEastbourne 2021, il VIDEO della speciale dedica di Lorenzo #Sonego alla nonna: 'Era la mia fan n.1' https:… - sportface2016 : #tennis #AtpEastbourne 2021, il VIDEO della speciale dedica di Lorenzo #Sonego alla nonna: 'Era la mia fan n.1' - andreastoolbox : Lorenzo Sonego battuto in finale da De Minaur all'Atp di Eastbourne 2021 | Sky Sport - STnews365 : ATP Eastbourne, Sonego battuto in finale da De Minaur. Il torinese rimontato e sconfitto dal talento australiano pe… - Fprime86 : RT @SkySport: Lorenzo Sonego battuto in finale da De Minaur all'Atp di Eastbourne #SkySport #SkyTennis #Sonego -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Eastbourne

A due giorni dall'inizio di Wimbledon, e dopo la brillante vittoria di Matteo Berrettini al Queen's, Lorenzo Sonego gioca una grande finale ae cede solo al tie - break conclusivo contro Alex De Minaur. L'australiano si impone in rimonta per 4 - 6 6 - 4 7 - 6 (5) in 2 ore e 40. Una finale bella, equilibrata, giocata a viso aperto ...... torneo250 con un montepremi pari a 547.265 euro disputato sui campi in erba del Devonshire Park di, in Inghilterra. Il 26enne piemontese, numero 27 del mondo e terza forza del ...La tedesca ex numero 1 del mondo e la lettone campionessa del Roland Garros 2017 si impongono a Bad Homburg e a Eastbourne, il russo numero 2 dell'ATP trionfa sull'isola delle Baleari. Tre tornei sull ...E' terminata con un ko in finale la corsa di Lorenzo Sonego nel "Viking International", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 547.265 euro disputato sui campi in erba del Devonshire Park di Eastbour ...