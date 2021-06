“Addio” Giovanni Ciacci | l’annuncio in diretta Tv

(Di sabato 26 giugno 2021)ha annunciato a sorpresa il suoalla tv. L’occasione per il clamoroso annuncio è stata l’ultima puntata di ‘Ogni Mattina’, programma che proprio oggi ha chiuso i battenti e che per un anno lo ha visto tra i protagonisti con le sue note pagelle. "Ultimo appuntamento con le pagelle, ma proprio ultimo, ultimo, ultimo. Oggi è l’ultima volta che andrò in video, da oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento dopo 10 anni chiuso, stop: da stasera stacco Instagram, Facebook, Twitter e non mi vedrete più in televisione", ha detto a un’incredula Adriana Volpe che gli chiedeva se la ...

Advertising

davidemaggio : #BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP ?????? - CIAfra73 : Giovanni Ciacci dice addio alla televisione ma...solo fino a settembre? L'indiscrezione! - lucafregona : Gli alpini piangono il Lupo: addio a Giovanni Venturin @ana_web - Novella_2000 : Giovanni Ciacci: 'Da oggi addio alla TV', ma il Web mormora altro... - LadyNews_ : #TommasoZorzi prende per i fondelli #GiovanniCiacci sul suo addio alla tv: 'Dai ti prego ripensaci' -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Giovanni

Tommaso Zorzi ha preso per i fondelli il tuttologo e costumistaCiacci in merito al suoalla ...Nell'ultima puntata di ' Ogni mattina ', il talk show in onda su TV8 con la conduzione di Adriana Volpe, l'ex concorrente di 'Ballando con le stelle'Ciacci annuncia a sorpresa l'dal piccolo schermo . Il curatore d'immagine infatti si dichiara convinto che, dopo 10 anni di presenza fisica e 20 dietro le quinte è ora di farsi da parte.Dopo il clamoroso annuncio durante l'ultima puntata di ‘Ogni Mattina’, per Giovanni Ciacci il ventilato addio alla tv potrebbe non essere definitivo. Secondo le indiscrezioni di DavideMaggio, infatti, ...Tommaso Zorzi ha preso per i fondelli il tuttologo e costumista Giovanni Ciacci in merito al suo addio alla tv.