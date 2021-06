Variante Delta, nuovi casi in Italia. Aumento in Europa. L’Iss: «Servono tracciamenti e vaccini» (Di venerdì 25 giugno 2021) La Variante Delta preoccupa anche l’Italia dove si registrano nuovi focolai. Soprattutto tra i non vaccinati. Guardia alta sull’ex Variante indiana che, più di altri, presenta una maggiore trasmissibilità. O potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria. Variante Delta, nuovi focolai anche in Italia “La circolazione di queste varianti ha portato a un inatteso Aumento dei casi in altri Paesi europei con alta copertura vaccinale. Pertanto è opportuno realizzare un tracciamento e sequenziamento ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Lapreoccupa anche l’dove si registranofocolai. Soprattutto tra i non vaccinati. Guardia alta sull’exindiana che, più di altri, presenta una maggiore trasmissibilità. O potenzialità di eludere parzialmente la risposta immunitaria.focolai anche in“La circolazione di queste varianti ha portato a un inattesodeiin altri Paesi europei con alta copertura vaccinale. Pertanto è opportuno realizzare un tracciamento e sequenziamento ...

alexvespi : Molto sorpreso del dibattito Italiano riguardo la variante Delta. Non occuparsi di questa variante e' impossibile p… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Gran Bretagna secondo giorno con oltre 16mila contagi. Focolai in quattro ospedali in Finlandia - Agenzia_Ansa : Gimbe, inaccettabile una gestione attendista sulla variante Delta #ANSA - alexstocco : RT @sabrina__sf: Bassetti dichiara: 'la variante Delta del c@vid, particolarmente terribile è in arrivo, ed è da addebitarsi ai non vaxxina… - SalvatoreMaior3 : RT @MediasetTgcom24: Merkel: 'Con la variante Delta la fine pandemia non è vicina' #covid -