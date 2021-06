Tilda Swinton tra i fantasmi di Pasolini | gli abiti e la memoria

(Di sabato 26 giugno 2021) L’abito come evocazione di un mondo, da percepire nella sua aura di unicità, per la preziosità di ciò che ha rappresentato e visto accadere intorno a sé; ma anche un’ode al travestimento, alle molteplici identità che un costume realizza nel mondo immaginifico del set. La performance Embodyingsi è svolta negli spazi dell’ex Mattatoio nel quartiere Testaccio ed è stata presentata nell’ambito del progetto Romaison, voluto dal Comune di Roma per rilanciare l’alto artigianato cittadino che lega la moda … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

FridaeArtemisia : Meravigliosa! ?? A Roma la performance di Tilda Swinton dedicata a Pier Paolo Pasolini - GianlucaOdinson : Tilda Swinton a Roma per omaggiare Pasolini: 'Poeta senza tempo, completamente gender free' -… - SkyArte : Si intitola “Embodying Pasolini” la performance ideata e interpretata da #TildaSwinton e #OlivierSaillard a Roma, e… - infoitcultura : VIDEO | Gli abiti dei film di Pasolini riprendono vita con Tilda Swinton - marisa_coen : Gli abiti dei film di Pasolini riprendono vita con Tilda Swinton Che favola, Tilda! Costumi di Danilo Donati Omaggi… -

Tra i tantissimi attori fotografati, basti citare Helen Mirren, Alba Rohrwacher, Willem Dafoe, che è anche volto del manifesto della mostra, Jasmine Trinca, Valeria Golino,, David Lynch,...Si intitola 'Embodying Pasolini' la performance interpretata dae dedicata al grande intellettuale ...E’ Embodying Pasolini, la performance pensata da Olivier Saillard, insieme alla Swinton, con la quale andranno in scena quaranta costumi disegnati da Danilo Donati per i film diretti da Pier Paolo Pas ..."The Box". Una Londra ballardiana, Tilda Swinton drammaticamente aliena, gli Orbital in stato di grazia. Rivediamo nuovamente quel video, un capolavoro.