Stellantis: sindacati, raggiunto accordo per Melfi (Di venerdì 25 giugno 2021) "Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la trattativa tra Stellantis e le organizzazioni sindacali che ha portato alla firma di un accordo importante per lo stabilimento" di Melfi. Lo annunciano i ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 giugno 2021) "Si è conclusa nel pomeriggio di oggi la trattativa trae le organizzazioni sindacali che ha portato alla firma di unimportante per lo stabilimento" di. Lo annunciano i ...

Advertising

fattoquotidiano : Stellantis, accordo con i sindacati su Melfi: “Dal 2024 lo stabilimento produrrà quattro modelli elettrici. Nessun… - SUDITALIAVIDEO1 : 'L'accordo di Stellantis con i sindacati per lo stabilimento di Melfi è una buona notizia per tutta la Basilicata.… - cronachelucane : STELLANTIS: UN FUTURO PER MELFI - Dopo 36 ore di trattative arriva l’accordo tra sindacati e azienda -… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Stellantis, accordo con i sindacati su Melfi: “Dal 2024 lo stabilimento produrrà quattro modelli elettrici. Nessun esu… - infoiteconomia : Stellantis, i sindacati: «Raggiunto accordo per Melfi» -