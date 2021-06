“Sono gay. Una sera l’ho detto a mia moglie” Il volto noto si confessa (Di venerdì 25 giugno 2021) Lo abbiamo visto alla guida di Linea Verde estate, il noto Marco Bianchi, cuoco salutista e food mentor della Fondazione Veronesi, ha anche scritto diversi libri, e a un certo punto della sua vita ha deciso che era il momento di cambiare qualcosa ed essere quello che sentiva. La rivelazione Lo ha confessato in una lunga intervista al Corriere, dove ha dichiarato: Esiste un cerchio della sicurezza che conquisti quando hai messo insieme tutti i tuoi pezzettini di vita: l’acquisto di casa, un lavoro sicuro, il matrimonio, l’arrivo di un figlio… Allora, emerge una forza con la quale puoi buttare giù un muro o, finalmente, ammettere di essere ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 25 giugno 2021) Lo abbiamo visto alla guida di Linea Verde estate, ilMarco Bianchi, cuoco salutista e food mentor della Fondazione Veronesi, ha anche scritto diversi libri, e a un certo punto della sua vita ha deciso che era il momento di cambiare qualcosa ed essere quello che sentiva. La rivelazione Lo hato in una lunga intervista al Corriere, dove ha dichiarato: Esiste un cerchio della sicurezza che conquisti quando hai messo insieme tutti i tuoi pezzettini di vita: l’acquisto di casa, un lavoro sicuro, il matrimonio, l’arrivo di un figlio… Allora, emerge una forza con la quale puoi buttare giù un muro o, finalmente, ammettere di essere ...

